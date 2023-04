Amici | Arisa e il non rapporto con gli allievi dopo la fine del talent | ' Preferisco non sentirli più | ecco perché'

è una delle professoresse della scuola di, il talent show condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni sabato sera su Canale 5 . La cantante guida, insieme al ballerino Raimondo ...: "Rudy non conosce le galline, che sono animali fedeli, leali e generosi" Un stile unico quello della cantante e un modo di insegnare che il settimanale ha definito particolarmente " ...Protagonista diha parlato dell'esperienza con gli allievi sottolineando cosa pensa dei vari ragazzi e non solo. Un modo tutto suo per insegnare e stare accanto ai ragazzi della scuola di. Stiamo ...

Amici, lo schiaffo di Arisa: "Una volta finito il talent...", parole pesanti Liberoquotidiano.it

Arisa, insegnante di canto nella ventiduesima edizione di Amici, ha replicato a Rudy Zerbi che l'ha definita "una mamma chioccia".Protagonista di Amici, Arisa ha parlato dell'esperienza con gli allievi sottolineando cosa pensa dei vari ragazzi e non solo.