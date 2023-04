Amici 22 | intervista ad Arisa | Wax e Federica | i miei due allievi d' oro e poi lancia una frecciatina a Zerby

... chiedendo l'anonimato, qualche tempo prima aveva rilasciato un'al giornalista Alfredo ... - Meani chiedeva a Galliani se poteva spingere per inserire alcuni suoidi spessore nel settore ...E poi non c'è paragone tra noi e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo", ha spiegato la docente della scuola in un'che sta facendo il giro della rete. Chi rischia il posto adNell'attesa ...Nell'la cantante de La Notte ha speso bellissime parole per i due cantanti che ha portato al serale di22: Federica e Wax (che è ancora in gara).

NDG, intervista all’ex allievo di Amici: “Nella vita non voglio pormi dei limiti, mi piacerebbe sperimentare anche il cinema. Le parole di Maria De Filippi mi hanno fatto crescere molto” SuperGuidaTV

Arisa, insegnante di canto nella ventiduesima edizione di Amici, ha replicato a Rudy Zerbi che l'ha definita "una mamma chioccia".Questa non è la prima esperienza di Arisa ad Amici e sa già come si comporterà con gli allievi a cui è stata accanto in questi mesi e che continua a seguire per il serale. Arisa si è raccontata a Tv S ...