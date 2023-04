Amarcord Napoli | accadde oggi

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 25 aprile 2023) L'annata 1992-'93 è stata deludente per il, quella del ritorno sulla panchina partenopea di Ottavio Bianchi che portò il 'Ciuccio' in una posizione (più tranquilla) in classifica dopo un avvio di campionato abbastanza difficile. In quella stagione -l'ultima a Soccavo di Zola e Crippa- cominciò la crisi finanziaria. Il 25 aprile 1993 a Fuorigrotta arrivava il Cagliari, nella domenica della seconda e ultima gara con la casacca azzurra di Paolo Ziliani, entrato a gara in corsa e arrivato a 'Città nuova' nel mercato di riparazione. Ilquel dì vinse di misura grazie a Gianfranco Zola, con Fonseca che sbagliò un penalty.