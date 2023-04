Almanacco del 25-04-2023 ore 07 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023)del giorno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi è martedì 25 aprile la chiesa ricorda San Marco Evangelista il nome Marco deriva dal latino Marti Cus successivamente sostituito dalla forma sincopata Marcus e significa sacro a Marte il dio Romano della guerra il proverbio si dice luna bianca tempo bello Luna Rossa venticello sono nati oggi Guglielmo Marconi Al Pacino Renée Zellweger e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi di buon compleanno a Chiara facciamo tanti auguri anche a Paola Sara Tiziana e Giuseppe buonissima giornata a voi salutiamo di più rapidi che questa mattina ci hanno raggiunto cantina Filiberto Stefano buonissima giornata e ovviamente a tutti Marco è un demente un buon onomastico e in questo giorno di festa andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 25 aprile del 1507 per la prima volta in una carta geografica viene ...

Il 25 aprile è il 145° giornocalendario gregoriano (il 146º negli anni bisestili). Mancano 220 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: San Marco (Evangelista) è il ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato. Cosa è accaduto il 24 aprile 1479 a. C.. " Thutmose III sale al trono degli Egizi, anche se il potere va ...Oggi è la più grandeglobo: nel 2020 ha superato i 170 milioni di volumi. Un'altra biblioteca di rango mondiale è quella vaticana. Il 24 aprile 2005 Joseph Ratzinger si insediò ufficialmente come ...

Almanacco del 25 aprile 2023 Scrivo Libero

I timori dei giorni scorsi potrebbero tramutarsi in realtà: come scrive sul suo profilo twitter il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicola Binda, per i playoff ...Ritorna domani martedì 25 aprile in edicola con Il Cittadino, e anche in abbonamento digitale, l’Almanacco dei Comuni, il nostro viaggio tra la storia, le storie e le ricette del territorio. Tocca a C ...