Allegri | «Infortunio per Vlahovic! Andata? Juventus da esempio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-, semifinale di ritorno di Coppa Italia. A San Siro si ripartirà dall’1-1 dell’firmato Cuadrado-Lukaku. Vlahovic difficilmente ci sarà Si aspetta una simile all’o diversa? Sempre Inter-, bellissima partita, semifinale di ritorno di coppa. Entrambe si giocheranno la finale, dovrà essere una bellissima serata di sport. Faremo il possibile per andare in finale Come sta la squadra, condizione dei giocatori? Gioca Perin, ho dubbi in difesa. Ma Vlahovic da valutare ma difficilmente sarà della partita, ha subito una distorsione! Miretti e Iling stanno tornando in buona condizione, mi sembra di nuovo centrato Pogba dal 1?? Domani potrà fare un pezzo di partita. Come si prepara quest’ultima parte di stagione? Noi ...