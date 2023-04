Allegri | ' Distorsione a una caviglia per Vlahovic | difficile che ci sia con l' Inter'

(Di martedì 25 aprile 2023) "In difesa devo decidere, gioca Perin sicuro.durante l'allenamento ha avuto unaalla, sarà da valutare ma difficilmente sarà della partita", ha detto l'allenatore ...

"In difesa devo decidere, gioca Perin sicuro. Vlahovic durante l'allenamento ha avuto unaalla caviglia, sarà da valutare ma difficilmente sarà della partita", ha detto l'allenatore bianconero alla vigilia del ritorno della semifinale di coppa Italia fra Inter e Juve. "Noi ...Commenta per primo Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l' Inter ... Ho scritto Vlahovic, ma ha avuto unaalla caviglia, ...... si sono infatti aggiunti Rrhamani (alla caviglia destra), Politano (di ...Squalificati : nessuno Indisponibili : Kaio Jorge, Kean NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, ...

Allegri: "Distorsione alla caviglia per Vlahovic, difficile recuperi per domani" DAZN

Domani c’è Inter-Juve di Coppa Italia, alla vigilia Massimiliano Allegri ha parlato così davanti ai giornalisti in conferenza stampa, come ripreso da Tmw: “È sempre Inter-Juventus, bellissima partita.Inter-Juventus, alla vigilia fra le più importanti della stagione, il mister Massimiliano Allegri ha così parlato ai giornalisti.