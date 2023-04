Allegri ' alla Juve ancora due anni | sono un privilegiato'

(Di martedì 25 aprile 2023) "Domenica abbiamo lasciato un punto per responsabilità nostra, siamo arrabbiati per questo": il tecnico dellantus, Massimiliano, torna sulla sconfitta subita contro il Napolivigilia ...

, le parole sul futuroJuventus . Coppa Italia e non solo:fissa gli obiettivi . Inter - Juve, nuovo infortunio per Vlahovic . Subito l'annuncio di un probabile forfait per ...24 Massimiliano, allenatore della Juventus , parla in conferenza stampavigilia del match con l' Inter a Milano, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia . Inter - Juventus si giocherà ......con altre società riguardo all'acquisto ocessione di alcuni giocatori. Per tutto questo, la Juventus dovrà presentare delle memorie difensive entro il fine della settimana. Massimiliano...

Allegri deride il Napoli per lo Scudetto: urla una frase alla panchina di Spalletti e se ne va Fanpage.it

TORINO (ITALPRESS) – “E’ sempre una sfida importante. E’ una semifinale di Coppa: entrambe le squadre vorranno ottenere il ...(ANSA) - TORINO, 25 APR - 'Vlahovic è da valutare per una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita': il tecnico della ...