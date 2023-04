Alcaraz accende la corsa per il numero 1 | ' Se in campo sorrido | cambia tutto'

, DJOKOVIC E GLI ALTRI: CORSA A SEI PER IL N.1 Oggi Djokovic ha 7.135 punti,6.770. Il serbo vedrà uscire 360 punti dopo Madrid e 1000 dopo Roma; il murciano 1000 dopo Madrid. ...inarrestabile Quando raggiunge un livello che si avvicina al 100%, molti addetti ai lavori ritengono che lo spagnolo sia semplicemente inarrestabile. Potrebbe confermarlo il greco Stefanos ...La seconda testa di serie più alta di questo quarto, dopo, è il campione in carica di Monte ... TSITSIPASIL TERZO QUARTO A MADRID Stefanos Tsitsipas e Felix Auger - Aliassime presidiano ...

Carlos Alcaraz ha parecchi motivi per sorridere. Il murciano si presenta a Madrid forte del secondo titolo consecutivo a Barcellona, con ...Potrebbe confermarlo il greco Stefanos Tsitsipas, che a Barcellona non ha potuto nulla in finale contro il 19enne. Novak invece ha accusato recentemente dei problemi al gomito e non si è espresso al ...