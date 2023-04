Ajax | Bogarde contro Van der Sar | «Mi ha gettato nella spazzatura»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole di Winston, ex difensore, sul suo rapporto con Edwin van der Sar e la dirigenza dell’Di seguito le parole di Winstona Ziggo Sport sul suo licenziamento dall’. PAROLE – «Ho dato tutto per il club e mi hanno buttato. Tornare? Certo, l’è un grande club, ma finché c’è Van der Sar non succederà”, ha detto l’ex vice-allenatore: “Fa male vedere che il club sia andato così male in questa stagione, dopo grandi anni in Champions League. La dirigenza ha preso tante decisioni sbagliate e questo si ripercuote sulla prima squadra. Il DNA dell’si sta disperdendo».