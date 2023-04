Aggressioni ai Medici SMI | Emergenza nazionale

(Di martedì 25 aprile 2023) Aggressione ai. Onotri segretario generale SMI: La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questioneai, per Il Sindacato deiItaliani la sicurezza del personale è diventata una. Lo afferma chiaramente in una nota inviata in redazione. “Il decesso di Barbara Capovani, la psichiatra 55enne, mamma di tre figli, aggredita, a Pisa venerdì scorso all’esterno dell’ospedale Santa Chiara sembrerebbe da parte di un suo ex paziente, addolora tantissimo e colpisce tutti i”. Lo afferma Pina Onotri, segretario generale dello Smi. “La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione– ...

... la sanità regionale e territoriale vive momenti di sconforto anche per quanto riguarda le sempre più numerosee paramedici in servizio nei Pronto Soccorso. L'ultimo episodio ...... la Federazione Nazionale e Regionale deidi Medicina Generale, una fiaccolata mercoledì 3 ... non di altre riflessioni che sicuramente saranno necessarie sull'escalation dellee ...... non di altre riflessioni che sicuramente saranno necessarie sull'escalation dellee ... spiega Lucia Toscani, coordinatrice della Commissione pari opportunità dell'Ordine dei...

L’allarme dei medici. "Aggressioni in crescita costante, servono contromisure" LA NAZIONE

MESTRE - Tre neurochirurghi dell’ospedale di Mestre sotto inchiesta per il decesso di Eddine Cheraf Bilali, un trentaseienne di nazionalità marocchina che a metà gennaio ...Attesa per la conferma dell'arresto di Gianluca Paul Seung accusato di aver assalito e ucciso la sua ex psichiatra Barbara Capovani. Parla anche la zia dell'uomo: «Voglio chiedere scusa a questa famig ...