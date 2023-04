Aggredisce infermiere al Cardarelli di Napoli

(Di martedì 25 aprile 2023)unall’ospedaledi. Pretendeva di entrare fuori orario. Al rifiuto ha sferrato un calcio alla vittimaunall’ospedale. Un’altra aggressione al personale medico avvenuta questa volta a. Lo rende noto una comunicazione della Questura di. Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale. La segnalazione parlava di un’aggressione ai danni di un. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, una donna pretendeva di entrare in reparto ...

... durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l'ospedale Cardarelli per un'aggressione ai danni di un. I poliziotti, ......posti di polizia già istituiti negli ospedali e della procedibilità d'ufficio per chi... Se accanto ad uno psichiatra o ad un medico c'è unaumenta la sicurezza di entrambi'. A ...Un orientamento sessuale tenuto nascosto per timore della reazione dei genitori, une ... consumato da alcol e droghe,un omosessuale a coltellate. Sture Bergwall inizia a entrare ...

Voleva entrare in reparto fuori orario: donna aggredisce infermiere al Cardarelli NapoliToday

ODERZO - «Non lo perdono: ha cercato di ammazzarmi. Non ce l'ho con lui per il gesto dettato da un gravissimo disagio ma perché ha premeditato di uccidere una ...Pugni, calci e poi lo spintone contro un muro che le ha provocato la frattura di un braccio. Un'aggressione senza precedenti quella avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a danno di una infermiera all' ...