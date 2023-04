AEK Atene-PAOK mercoledì 26 aprile 2023 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

... è successo nel massimo campionato nazionale, nell'infuocata partita tra Olympiacos eil fischietto italiano ha subito un colpo, senza essere in grado di capire da chi.L'Olympiacos dopo tre campionati vinti di fila quest'anno sarà costretto a capitolare e l'invasione di campo e il caos generato al termine del derby perso contro l'fanno capire come tutto ciò non sia stato ben accettato dalla sua tifoseria. Un gruppo storico di ultras, Gate 7 , ha rilasciato un comunicato in cui vengono considerati responsabili la ...L'arbitro Davide Massa (LaPresse) - calciomercato.itL'episodio riguarda il derby greco tra Olympiacos ed, gara valida per i playoff del campionato e conclusa nel caos dopo la vittoria per 3 ...

Scoppia il caos dopo Olympiacos-Aek Atene i tifosi colpiscono l’arbitro Davide Massa Corriere TV

L'arbitro italiano Davide Massa ha vissuto una pessima esperienza qualche giorno fa. Al termine del derb greco tra Olympiacos e AEK è stato colpito.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...