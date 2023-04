Addio a Harry Belafonte | morto il cantante | attore e attivista | aveva 96 anni

(Di martedì 25 aprile 2023) E’e musicista americano, celebre per le sue canzoni ispirate al calypso. L’artistacompiuto 96il mese scorso. Lutto nella musica: Tonino Cripezzi dei Camaleonti trovatoin albergo96. Il96enne èoggi 25 aprile 2023 nella sua causa di New York a causa di un’insufficienza cardiaca. A renderlo noto al New York Times è stato il suo portavoce, Ken Sunshine. Harold George Bellafanti Jr era nato il 1 marzo 1927 nel quartiere Harlem di New York da genitori giamaicani. Ha lasciato ...

Belafonte morto,al re del Calypso Harold George Bellafanti Jr era nato il 1 marzo 1927 nel quartiere Harlem di New York da genitori giamaicani. Iniziò la carriera di cantante nei primi ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloBelafonte, che negli anni 50 aveva sfondato le classifiche pop ma anche le barriere della razza, diventando una forza nel movimento per i diritti civili, è morto nella sua casa dell'Upper West ...È mortoBelafonte, cantante mito degli anni cinquanta. Aveva 96 anni ed è morto nella sua casa nell'Upper West Side di Manhattan per un'insufficienza cardiaca congestizia, come riporta il Ny Times. ...

Addio a Harry Belafonte, mito della musica e dei diritti civili Agenzia ANSA

Nato a Harlem da genitori giamaicani, Belafonte portò alla ribalta la musica caribica con canzoni come "Day-O (The Banana Boat Song)" e "Jamaica Farewell". Il suo album Calypso, che le conteneva ...Daniel Radcliffe, 33 anni, la star di Harry Potter, è diventato papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato attraverso uno scatto rubato. L’attore, ...