(Di martedì 25 aprile 2023)ha scelto la sua personale squadra di calcetto con i giocatori dell’. Ne ha scelti ovviamente cinque: un portiere, un difensore, due centrocampisti e un attaccante. Poi suchiude in bellezza PORTA ? Lelenon ha dubbi sul ruolo del numero uno: «Squadra di calcetto, chi scelgo tra Toldo e Julio Cesar? Ho giocato con Toldo, gli sono anche grato perché ha rimediato a qualche mio errore. Uomo speciale, ho giocato con lui sia all’che alla Fiorentina. In porta è bello caldo, vivo, il difensore sente la sua voce. Mi dava sicurezza. Dote fondamentale perché i difensori guidano meglio quando c’è un portiere che sa parlare e ragionare. Rispetto per Julio Cesar, ma scelgo Toldo». IL DIFENSORE ?sceglie il ‘Colosso’: «Samuel, Maicon o Materazzi? Giocato insieme a ...

Adani: «La mia Inter da calcetto! Recoba Unico se aveva voglia» Inter-News.it

L’ex calciatore scatenato anche su Allegri: “Lui e Josè hanno due grandi rose ma le loro partite sono inguardabili, io non ho paura a dirlo. Spalletti e Sarri regalano spettacolo. Inzaghi via se non v ...