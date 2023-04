Adani | «A Lukaku non bastava un gol Ha messo un mattoncino»

(Di martedì 25 aprile 2023)vedeancora con ampi margini di miglioramento, dopo la doppietta in Empoli-Inter. L’ex difensore, peraltro doppio ex della sfida di domenica, alla Bobo TV fa anche una critica sul gioco espresso nel primo tempo. L’ANALISI – Danieledice la sua sulla partita di domenica: «Il primo tempo di Empoli-Inter da sconsigliare a chi ama il calcio. Partite che si vedono spesso nel nostro campionato, dove si va a due all’ora e si gioca poco perdendo tanti palloni. Chi aveva la maglia di un colore la dava a uno dell’altro colore: questo era il messaggio strategico degli allenatori. Poi c’è talmente tanta differenza tra un’Inter che ha due squadre e un Empoli che deve ogni anno sempre adoperarsi per mantenere la categoria col suo stile e le sue idee. Secondo me Romeluè al 60%, è comunque molto lontano da ...

Danieleha parlato negli studi di '90 minuti' della prestazione dell' Inter di quest'oggi, commentando anche la doppietta di Romelu. 'Secondo me è ancora al 60% di quello che conoscevamo in ...Potremmo definire Stramaccioni la versione laica di. Fateci caso: quando descrive ciò che ...altri perché di essi è la vittoria! Pazienti e vincenti - Come ben sappiamo qualche giorno faè ...... dando il via a un parapiglia in campo che ha portato all'espulsione dello stesso, del ... Sulla vicenda è intervenuto anche Lele, opinionista Rai e della Bobo Tv, il canale Twitch fondato ...

Adani: "L'Inter ha due squadre e a Empoli si è visto. Lukaku non ancora al top, ma si sta ritrovando" Fcinternews.it

L’ex bomber nerazzurro ha raccontato della stagione storica con l’Inter Intervistato nella puntata di Muschio Selvaggio da Fedez, l’ex bomber dell’Inter, Mario Balotelli, ha raccontato degli aneddoti ...Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, l'ex difensore Daniele Adani analizza così Empoli-Inter, match vinto 3-0 dai nerazzurri: 'Il primo tempo del Castellani era da sconsigliare a chi ama il calcio.