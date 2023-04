‘Accendere le menti’ | di Ray Smilor

Leggi su today

(Di martedì 25 aprile 2023) Per trasmettere la conoscenza serve una leadership che sia magnetica e che abbia metodi didattici sempre aggiornati. Accendere le menti è pensato per tutti i formatori aziendali, oltre che per insegnanti di diverso ordine e grado, aiutandoli a trasformare le loro lezioni in momenti creativi e...