Accademia militaresca Fedez-Chiara Ferragni | testimonianza da brividi | come si vive a casa loro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Informazioni privilegiate, e un poco inquietanti, su. A parlare diè Luca Vezil, ex compagno di Valentina, sorella della celebre influencer, il quale si è sbottonato in un'intervista al Corriere della Sera, il tutto a pochi giorni dalla sua prima conduzione in tv: Paramount+ gli ha infatti affidato il format Are you the one Italia. E nell'intervista, sui Ferragnez, Vezil svela particolari quanto meno peculiari. Prima, premette: "C'è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di... o il fidanzato della sorella di... o anche il fidanzato della sorella della moglie di... e via così, fino alla quinta generazione - ricorda -. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quandostava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo ...