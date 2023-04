A Pisa una fiaccolata in memoria della psichiatra uccisa

Leggi su agi

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - Unasi terrà il prossimo 3 maggio aper ricordare laBarbara Capovani. "Cammineremo in silenzio - affermano Intersindacale medicaToscana e Fnomceo - tenendo accesa quella fiaccola simbolosperanza. Questo è il momento del lutto, non di altre riflessioni che sicuramente saranno necessarie sull'escalation delle aggressioni eviolenza verso gli operatori sanitari e nella nostra società! Morire sul lavoro e per il lavoro, uscire di casa la mattina e non farvi ritorno la sera non è tollerabile per una società civile che deve proteggere e prendersi cura di chi dedica la propria vita, il proprio tempo agli altri nel sistema sanitario regionale e nazionale". "Le parole non bastano più. Le voci di tanti colleghi sono piene di sdegno, di ...