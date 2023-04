A Milano il corteo nazionale per il 25 aprile. Cori e applausi per Schlein

(Di martedì 25 aprile 2023) AGI - È partito alle 14:30 circa il, città medaglia d'oro della Resistenza, che quest'anno ha come slogan 'Un grande 25per la democrazia e la Costituzione' per celebrare la liberazione dal nazifascismo. Sono diverse migliaia i partecipanti che, dopo essersi riuniti in Corso Venezia, si stanno muovendo verso piazza Duomo attraversando corso Matteotti, piazza Meda, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni. Presente anche la segretaria del Pd Ellyassieme al senatore Alessandro Alfieri e al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.è stato accolta coned, entrata in manifestazione in corso Venezia, si è messa dietro lo striscione del partito con la scritta "Nata dalla ...

Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe Sala aldel 25 aprile. 'Però se sono così io credo sia anche inutile continuare con questo balletto. L'importante è che noi lo sentiamo e spero che ...Striscioni ironici contro il presidente del Senato Ignazio La Russa sono stati sventolati aldi. 'Ignazio torna a scuola, la Costituzione è antifascista' si legge in uno mentre in un ...Applausi per la segretaria del Pd Elly Schlein, città medaglia d'oro della Resistenza, scende in piazza per celebrare i 78 anni da quel 25 ... 'Siamo 80mila in" dice Roberto Cenati, ...

Il 25 aprile di Milano: 80mila in corteo (con Sala e Schlein), Valditara contestato MilanoToday.it

Due stazioni chiuse e linee deviate. Domani, 25 aprile, i mezzi pubblici di Milano dovranno fare i conti con il grande corteo cittadino che si terrà in centro per le celebrazioni del 25… Leggi ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...