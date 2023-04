A Bruxelles nasce la nuova UEC | l’ECA dei piccoli club

(Di martedì 25 aprile 2023) E’ nato un nuovo organismo con l’obiettivo di rappresentare icalcistici di «piccole e medie dimensioni in un panorama dominato da una ricca élite». E’ questa – secondo quanto riportato dall’AFP – la definizione che si è data l’UEC (Unione deiEuropei), associazione lanciata a(dove avrà sede) per dare voce a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... che in occasione della Festa della Liberazione è ospite dell' Anpi di, dove ha preso ... Il fascismorazzista,xenofobo,antidemocratico. E questo è un fatto perché fu lo ......da un accordo di collaborazione tra la Piattaforma europea di industriali dell'acciaio (...invece si svolgerà la missione di imprenditori alla Delegazione Ue di Regione Lombardia a. Per ......sta ordendo un piano per farci mangiare in segreto insetti. Una sequenza di fake news ... il chatbot che spoglia le donne di Diego Barbera Da dovela teoria del complotto della ...

Estrima entra nel mercato belga: nasce Birò Brussels Italia Informa

Il report in presa diretta dalla 39esima edizione di Art Brussels, fiera di arte contemporanea con più di 150 gallerie internazionali, tra cui 11 italiane ...Questo lunedì a Bruxelles, in Belgio, nascerà l'UEC, l'Unione dei Club Europei. Di cosa si tratta Una nuova associazione che mira a rappresentare tutte le società calcistiche europee, sotto la ...