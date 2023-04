25 aprile | Valditara | “La scuola ha ruolo fondamentale come presidio democratico e testimonianza dei valori della nostra costituzione”

(Di martedì 25 aprile 2023) "Io mi auguro che la politica non si divida mai. Spero che oggi sia una giornata di unione e di unità, una belladi coesione e di serenità, di celebrazione dei nostricostituzionali”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppeche ha deposto una corona di alloro, davanti a Palazzo Marino a Milano, per celebrare il 25. L'articolo .

... 'Viva il 25, la festa di tutti gli italiani che amano la libertà!'. 'Condanniamo il fascismo, siamo per la libertà', il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito...Crosetto seguirà Mattarella a Cuneo il ministro degli Esteri Antonio Tajan i in visita alle Fosse Ardeatine e il ministro dell'Istruzione Giuseppea Palazzo Marino, a Milano. 25, la ...Il ministro Giuseppedeporrà due corone, una alla lapide per Milano Medaglia d'Oro della ... A Salerno verrà inaugurata piazza "25". A Palermo e Catania sono previsti cortei a cui ...

25 aprile, Valditara: “La scuola è il primo presidio della memoria di ciò che è stato. Un bene prezioso per l’intero Paese” Orizzonte Scuola

Giorgia Meloni, nel suo primo 25 aprile da premier, auspica per questa ricorrenza una 'ritrovata concordia nazionale'. 'Tener viva la memoria' della lotta per la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...