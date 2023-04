25 aprile | Valditara contestato da un gruppo di studenti a Milano

(Di martedì 25 aprile 2023) Nel corso della manifestazione aa cui ha partecipato il ministro all'Istruzione e del Merito Giuseppeche si trova in città per deporre alcune corone in omaggio ai caduti in occasione del 25, si è svolta una contestazione di Retenei confronti proprio del Ministro. L'articolo .

25, la Rete Studenti contestaa Milano Piccola contestazione di Rete Studenti Milano nei confronti del ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppeche si trova in città per ...... Giorgia Meloni , del presidente del Senato, Ignazio La Russa , e dei ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi e dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, trovate in città....simbolicamente il Duce e la Petacci impiccati a testa in giù a Piazzale Loreto il 29del ... del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe. La ...

25 aprile, il ministro Valditara contestato a Milano: tensione con la polizia – Video Il Fatto Quotidiano

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Ecco cosa succede quando il clima politico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa che dare una rappresentazione distorta della realtà, assegnando patenti ...La Digos di Napoli, coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli, ha avviato indagini per individuare i responsabili dell'affissione di alcune foto a testa in giù della presidente ...