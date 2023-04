sarà alle fosse Ardeatine 'per rendere omaggio alle vittime di quella terribile violenza nazifascista. Secondo Tajiani il discorso di Silvio Berlusconi ad Onna, il 252009, 'ha chiuso ...Il presidente del Senato poi sarà a Praga Oggi, 252023, in occasione del 78° Anniversario ... Antonio, in rappresentanza ufficiale del governo. Il ministro dell'Interno, Matteo ...Da Forza Italia è intervenuto Antonio: "Sarò alle Fosse Ardeatine a nome del governo". E ... Perché il 25Il 25è stata scelta come data della Festa della Liberazione. Scelta perché ...

25 Aprile, Tajani: la Liberazione patrimonio di tutti noi italiani TGCOM

Il 25 Aprile, festa della Liberazione, è "un patrimonio di tutti noi italiani", lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Fatto quotidiano. Tajani sarà all ...In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione la premier Giorgia Meloni ha espresso in una lunga lettera al Corriere della Sera il suo punto ...