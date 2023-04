25 aprile | Tajani | è la festa di chi ha nel cuore la libertà

Lo scrive in un tweet il ministro degli Affari Esteri Antonio. . 252023Silvio Berlusconi "sta bene e sta migliorando, proprio ieri sera mi ha telefonato per leggermi il suo intervento" sul 25. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio, parlando a "Oggi è un altro giorno" su Rai1.alle Fosse Ardeatine: "Questa festa non deve essere divisiva." Rivendica alla destra di ... Giorgia Meloni saluta il 25con una lunga e articolata riflessione ospitata dal Corriere della ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ..."Che c'entra Meloni col fascismo E' una donna giovane che allora non era nemmeno nata...". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde così alla richiesta di un commento sul dibattito in corso s ...