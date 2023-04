25 aprile | Segre | “Liberazione evento fondante della democrazia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 aprile 2023) "Occasione di unità nella consapevolezza che la storia non si riscrive", afferma la senatrice a vita “Nel discorso con cui ho avuto l’onore di inaugurare la diciannovesima legislatura del Senato, lo scorso 13 ottobre, ho auspicato ‘gesti nuovi e magari inattesi’ che dessero il segnopiena condivisione, al di sopra delle divisioni di schieramento, delle feste nazionali: ‘date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro’. E ho indicato per prima la data del 25, festa, non per rispettare l’ordine del calendario, ma perché quello è il principio, l’del sistema democratico nel quale viviamo da 78 anni, che è la casa comune di tutti gli italiani”. Lo scrive su ‘La Stampa’, che dedica un’ampia sezione alla Festa ...