25 aprile | Sbarra | ' inscindibile legame tra antifascismo e Costituzione'

(Di martedì 25 aprile 2023) Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "È unstrettissimo,, quello che lega la Resistenza e l'alla Repubblica e alla" ed è "nella Resistenza, nei suoi valori, in quella pagina di rinascita civile e morale, che affonda le sue radici la nostra Repubblica". Lo afferma il segretario generale della Cisl Luigiintervenendo in piazza Duomo a Milano alla manifestazione del 25. "La nostra Resistenza, i suoi valori, il suo spirito - ha aggiunto - devono guidarci anche oggi: ai mali della guerra vanno contrapposti i valori della pace, della libertà, del lavoro che è il fondamento non solo economico, ma anche sociale e morale della Repubblica" aggiunge. "Sono passati 78 anni dal 251945, giorno che segnò la fine della ...

... città medaglia d'oro della Resistenza, scende in piazza per celebrare i 78 anni da quel 25... del sindaco Sala, del segretario generale della Cisl Luigi, della presidente nazionale dell'...... città medaglia d'oro della Resistenza, scende in piazza per celebrare i 78 anni da quel 25... del sindaco Sala, del segretario generale della Cisl Luigi, della presidente nazionale dell'...Sala non crede possibile che il 25possa essere festeggiato da tutti: 'Mi sembra difficile ... Roberto Cenati, il sindaco di Milano, Beppe Sala, il segretario generale Cisl, Luigi, e la ...

25 Aprile. Sbarra: “Oggi ricordiamo chi ebbe il coraggio di mettere in ... CISL

Grande partecipazione al corteo antifascista, quasi centomila persone. "Il 25 aprile è un welfare universale. Chi vuole vietare la libertà si mette fuori ...È partito a Milano sulle note di 'Bella, Ciao' da corso Venezia il corteo nazionale del 25 aprile che si concluderà in piazza Duomo con gli interventi istituzionali. (ANSA) ...