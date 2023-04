(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "In questo 25il nostro ruolo è quello di non sottovalutare mai cosa ha rappresentato il fascismo in Italia e celebrare il valore della Resistenza e dell'antifascismo, bussola della Costituzione. Non ci sono. Ecco perché sono orgogliosa di aver rappresentato il Senato questa mattina a Cuneo, alla presenza del Presidente Mattarella. Buon 25, festa della Liberazione". Lo scrive su Facebook Anna, senatrice del Pd e vicepresidente del Senato.

... Chiara Foglietta, Carlotta Salerno, Paolo Chiavarino, l'assessore regionale Andrea Tronzano , il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle e i parlamentari Annae Mauro Berruto ......rigore di, con la gara che si chiude sul risultato di 36 " 33. La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo, in occasione dell'ultimo match della regular season, il prossimo sabato 29......rigore di, con la gara che si chiude sul risultato di 36 - 33. La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo, in occasione dell'ultimo match della regular season, il prossimo sabato 29...

25 aprile: Rossomando, 'no a distinguo e rimozioni' Il Tirreno

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “In questo 25 aprile il nostro ruolo è quello di non sottovalutare mai cosa ha rappresentato il fascismo in Italia e celebrare il valore della Resistenza e dell’antifascism ...Lo storico corteo per commemorare l'anniversario della Liberazione. In piazza Castello cariche della polizia contro attivisti di centri sociali e collettivi studenteschi, che si stavano scontrando ver ...