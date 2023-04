25 aprile | Ronzulli | ' gravissimo episodio Napoli per colpa di chi vuole appropriarsi di festa'

(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Ecco cosa succede quando il clima politico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa che dare una rappresentazione distorta della realtà, assegnando patenti di indegnità e speculando su un inesistente e assurdo pericolo di ritorno al fascismo e di deriva antidemocratica. Hanno volutodi unache dovrebbe essere di tutti gli italiani, hanno diviso invece che unire, e ildi, con manifesti della premier Meloni, del presidente del Senato La Russa e dei ministri Piantedosi e Valditara a testa in giù, è la dimostrazione di quanto la politica dovrebbe aver maggior misura e rispetto degli avversari, per non armare la mano di utili idioti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato Licia ...

Forse Berlusconi si è accorto chel'ha fatto litigare con troppe persone importanti e per ... Da ex sindaco, oggi è 25. Tra le polemiche del presente, lei ha un suo ricordo Del mio ...Forse Berlusconi si è accorto chel'ha fatto litigare con troppe persone importanti e per ... Da ex sindaco, domani è 25. Tra le polemiche del presente, lei ha un suo ricordo Del mio ...... a proposito di partiti, Forza Italia scende in campo per quattro nomi in corsa per la poltrona di sindaco: domani la capogruppo al Senato, Licia, il viceministro alla Giustizia, Francesco ...

25 aprile: Ronzulli, 'Italia si riscopre comunità che festeggia la fine di ... Il Dubbio

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Ecco cosa succede quando il clima politico viene incendiato volutamente, quando la sinistra non fa che dare una rappresentazione distorta della realtà, assegnando patenti ...Agenzia Roma, 25 apr. Oggi celebriamo il giorno in cui uomini liberi e coraggiosi lottarono e vinsero per rendere liberi anche tutti noi. Celebriamo il giorno in cui l’Italia ritrovò se stessa, salvat ...