25 Aprile | Piantedosi “Festeggiare anche la liberazione dalla mafia”

(Di martedì 25 aprile 2023) CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) – La cerimonia di oggi ha un valore altamente simbolico”. Lo ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteo, a Castelvetrano, in occasione dell'espostosizione per la prima volta nel Comune del trapanese della teca contenente i resti della “Quarto Savona Quindici”. “Proprio nel giorno in cui si celebra ladal regime fascista, rivendicareladi un territorio– emblematicamente dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro – attinge ai valori più profondi su cui si fondano le democrazie. Ciò perchè – e la nostra Costituzione ne offre un'alta testimonianza – le democrazie si fondano sulle libertà” , ha detto il Ministro, aggiungendo che “Un territorio in mano allanon è libero, i suoi ...