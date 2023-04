25 aprile | perché essere ostili a Resistenza e Liberazione? Sei punti per chiarire la questione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Nei giorni passati mi sono chiesto a lungo quali motivi dità si possano avere nei confronti dellae dellae mi sono fatto questo elenco: 1. Non si accetta lasi sarebbe desiderata una vittoria dei nazifascisti; in questo caso, dunque, si sarebbe voluto il successo del Nuovo Ordine Europeo, totalitario, razzista, concentrazionario e dedito allo sterminio di massa; 2. Non si accetta lala ribellione contro la Repubblica Sociale Italiana è una sorta di tradimento nazionale; anche in questo caso, si sarebbe voluto il successo di uno Stato che sosteneva senza riserve il Nuovo Ordine Europeo; 3. Non si accetta lagli atti resistenziali hanno condotto alle ...