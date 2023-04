25 aprile | per il M5S a Fiumicino festa della Liberazione nel ricordo di Salvo D’Acquisto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 aprile 2023)– “La comunità del M5S di, nel 78° anniversariod’Italia dal nazifascismo, ricorda le donne e gli uomini che con il loro valore e sacrificio hanno permesso di liberare il Paese dagli oppressori nazisti e dal regime fascista.è il comune del martirio die noi tutti siamo orgogliosi di ricordare un tale eroe e tutti gli eroiResistenza. L’Italia è stata, è e sarà per sempre antifascista. Viva la Resistenza. Viva la libertà!“. Così in una nota Walter Costanza, candidato sindaco per il M5S a. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...