25 aprile | Pagano | “Patrimonio della Nazione | valori da difendere ogni giorno”

ROMA – "Il 25 è un, la festa di tutti. Sono convinto che la libertà di pensiero e la democrazia debbano essere condivisi nei quali riconoscersi. Ciò che oggi diamo per scontato, come ad esempio la democrazia, la libertà, il benessere e il diritto alla salute, non sono per sempre, ma vanno riconfermati come ci viene purtroppo ricordato dalle recenti guerre in Ucraina e in altri Paesi del mondo. Quest'anno più che mai, nel 75esimo compleanno nostra Costituzione". È quanto dichiarato, al quotidiano 'Il Centro', dal presidente Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati, Nazario (foto).