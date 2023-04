25 Aprile | odio rosso contro Valditara | contestato a Milano

(Di martedì 25 aprile 2023) Un gruppo di manifestanti che contestava il governo è stato circondato e contenuto dalla Polizia all'uscita del ministro dell'Istruzione Giuseppedalla commemorazione al sacrario dei caduti, in largo Caduti milanesi per la Patria, a due passi dall'Università Cattolica. I manifestanti erano una decina ed hanno scandito attraverso dei megafoni alcuni slogan all'indirizzo dell'esponente di governo.

... travolte da una spirale diche portò a esecuzioni sommarie anche diversi mesi dopo la fine ... Ma il frutto fondamentale del 25è stato, e rimane senza dubbio, l'affermazione dei valori ...Napoli ripudia questo governo, il governo dell', e lo ribadiamo a gran voce in occasione del 25, giornata in cui ricordiamo il sacrificio dei partigiani, di centinaia di migliaia di donne ...... "per dignità e non per", "ai nostri posti ci troverai", "ora e sempre". Il progetto nasce da ... realtà bolognese femminista e antifascista che nei giorni attorno al 25invita tutti a ...

A Roma per il 25 aprile c’è Cibo: lo street artist che con i colori della vernice spray cancella i simboli d’odio dai muri con frutta e verdura ...Questa mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro al Milite Ignoto per le celebrazioni del 25 aprile ...