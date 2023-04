25 aprile | Meloni | ' Sia un momento di concordia nazionale'

...affinché si voti al più presto il provvedimento per far diventare operativa la legge già dal prossimo 25". Una richiesta che sembra però scontrarsi con le reticenze del governoa ......della Festa per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo è intervenuta Giorgiacon una lettera indirizzata al Corriere della Sera. La premier si augura che la ricorrenza del 25possa ......Ignoto per le celebrazioni del 25all'Altare della Patria. Si è poi fermato davanti al monumento per un momento di raccoglimento. Il presidente è stato seguito dalla premier Giorgia, ...

Il presidente della Repubblica ha deposto una corona sulla tomba del Milite ignoto e dopo aver osservato un minuto di silenzio ha ricevuto il saluto delle autorità civili e militari presenti ...Tutti lì ad aspettare Giorgia Meloni, la prima donna, e di destra, alla “prova più difficile” nell’”Italia divisa” dei titoli di prima pagina di Repubblica; tutti ponti a fare le pulci a qualche comun ...