25 aprile | Meloni | Chi usa il fascismo per delegittimare l' avversario politico indebolisce i valori della Resistenza

... in edicola e in digitale da sabato 22. Gli studi sull'antifascismo e sulla Resistenza ... polacchi, ex prigionieri alleati, ma anche tedeschi, come Iara, Mirco Carrattieri e Carlo Greppi ...Nel suo primo 25da premier, Giorgiaaffida a una lettera al Corriere della Sera 'alcune riflessioni che mi auguro possano contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ......e pronunciarne le conclusioni insieme alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia. ...al centro anche del viaggio di tre giorni del Papa a Budapest (in programma dal 28 al 30) e del ...

25 aprile, Meloni: "Noi incompatibili con nostalgie del fascismo" la Repubblica

“Il 25 aprile c’era una parte giusta e una sbagliata: Meloni si dichiari antifascista”, ha affermato ieri Gianfranco Fini a In mezz’ora in più. A Ladispoli invece, per l’ennesima volta, il Sindaco ann ...La premier scrive al Corriere: "Noi incompatibili con qualsiasi nostalgia del fascismo. Ora difendiamo i valori democratici in Ucraina". E cita il discorso del Cav. a Onna: "Questa sia 'Festa della Li ...