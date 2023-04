25 aprile | Mattarella | ' oggi Repubblica celebra le sue radici'

(Di martedì 25 aprile 2023) Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) - “'Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione'. È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti alla Società umanitaria, a Milano, nel 1955. Ed è qui allora, a Cuneo, nella terra delle 34 Medaglie d'oro al valor militare e dei 174 insigniti di Medaglia d'argento, delle 228 medaglie di bronzo per la Resistenza. La terra dei dodicimila partigiani, dei duemila caduti in combattimento e delle duemilaseicento vittime delle stragi nazifasciste. È qui che lale ...

... a Boves, in provincia di Cuneo , dove oggi il presidente della Repubblica Sergioconclude la sua visita, in occasione della Festa della Liberazione. Furono martiri come don Peppe Diana ...Cuneo, 252023 Il presidente della Repubblica, Sergioè arrivato al Parco della Resistenza di Cuneo, prima tappa delle celebrazioni del 25, accolto dal ministro della Difesa Guido ...Ci siamo alternati perché come sapete, oggi 25, per l'Italia è un giorno molto importante: è ... Insieme al Presidente della Repubblica Sergioe alle Alte Cariche dello Stato questa ...

25 Aprile, la festa della Liberazione in diretta, oggi | Mattarella al parco della Resistenza di Cuneo.... Corriere della Sera

Dopo una settimana di polemiche politiche, il 78° anniversario della Liberazione, celebrato il 25 aprile, ha avuto i suoi momenti istituzionali in Piazza Venezia, a Roma, ai piedi dell'Altare della Pa ...La premier scrive una lettera per ribadire l’importanza della festa della Liberazione: «Il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l’affermazione dei valori democratici». Ma ...