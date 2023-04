Meloni e La Russa appesi a testa in giù il 25, i manifesti contro il governo a Napoli 25e Meloni all'Altare della Patria per la Festa della Liberazione Tensione nel ...Lo ha detto il presidente Sergioparlando da Cuneo in occasione del 25. (NPK). 252023Il Presidentein visita a Cuneo per il 25'Dura fu la lotta per garantire la sopravvivenza dell'Italia nella catastrofe cui l'aveva condotta il fascismo. Ci aiutarono soldati di ...

25 Aprile, Mattarella: la Costituzione nacque dove caddero i partigiani | La Resistenza fu rivolta morale dei patrioti TGCOM

A Milano la pioggia non ferma i manifestanti. Sono circa 80 mila le persone che, nonostante la pioggia, hanno sfilato al corteo nazionale del 25 aprile nel capoluogo lombardo, ha comunicato ...Il Presidente della Repubblica a Cuneo apre il discorso con una citazione di Piero Calamandrei. Poi sottolinea: "Rifondata dopo il fascismo, nacque una democrazia forte e matura" ...