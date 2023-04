25 aprile | Mattarella | “La Costituzione è figlia della lotta antifascista Il fascismo portò l’Italia alla catastrofe” Il discorso integrale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) “Dura fu laper garantire la sopravvivenza delnellacui l’aveva condotta il. Ci aiutarono soldati di altri Paesi, divenuti amici e solidi alleati: tanti di essi sono sepolti in Italia”. Lo ha detto il presidente Sergioparlando da Cuneo in occasione del 25. “La crisi del Paese esigeva un momento risolutivo, per una nuova idea di comunità, dopo il fallimentoprecedente – ha proseguito il Capo dello Stato -. Si trattava di trasfondere nello Stato l’anima autenticaNazione. Di dare vita a una nuova Italia. Impegno e promessa realizzate in questi 75 anni direpubblicana. Una Repubblica fondata sulla...