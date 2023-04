25 Aprile | Mattarella e Meloni all' Altare della Patria per la Festa della Liberazione

(Di martedì 25 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 252023 Il PresidenteRepubblica Sergiosi è recato all', nel giorno del 78esimo anniversario, per deporre una corona d'alloro. Insieme al capo dello Stato il presidente del Consiglio Giorgia. Presenti anche i presidenti del Senato eCamera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e il ministroDifesa Guido Crosetto. Difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergiosi è svolta a Piazza Venezia la cerimonia in occasione della ricorrenza del 25, Festa della Liberazione.ha ricevuto il saluto del picchetto d'onore, con lui il ministro della Difesa Guido Crosetto . A piazza Venezia c'erano anche le alte cariche della ...... visiterà in forma privata il Museo Casa Galimberti, quindi al Teatro Torselli interverrà alla cerimonia commemorativa del 25. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30,sarà a Borgo ...2023 - 04 - 25 09:25:53 Terminata la cerimonia all'Altare della Patria Al termine della cerimonia del 25, il presidente della Repubblica, affiancato dal ministro della Difesa Crosetto, ha ricevuto nuovamente gli onori militari e ha ascoltato ancora una volta l'inno nazionale. ...

25 aprile, le celebrazioni della giornata. Mattarella: "Tenere viva la memoria". Segui la diretta RaiNews

Giorgia Meloni, nel suo primo 25 aprile da premier, auspica per questa ricorrenza una 'ritrovata concordia nazionale'. 'Tener viva la memoria' della lotta per la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...