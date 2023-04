25 aprile | Mattarella | Costituzione figlia lotta antifascista

(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha reso omaggio all'Altare della Patria in occasione dell'Anniversario della Liberazione. Ad accoglierlo il ministro della Difesa Crosetto. Presenti anche il premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Dopo aver deposto la corona al Milite Ignoto il capo dello Stato si è fermato per un momento di raccoglimento e ha ascoltato l'inno nazionale. Al termine della cerimonia,, accompagnato dal ministro della Difesa, si è recato a Cuneo dove è intervenuto presso il Teatro Torselli alla cerimonia commemorativa del 25. In precedenza il Capo dello Stato ha reso omaggio al Monumento della Resistenza, visitato in forma privata il Museo Casa Galimberti. Nel suo messaggioha ...

Il capo dello stato cita Calamandrei, omaggia i partigiani caduti in Piemonte e ricorda i deportati: "Viva la Festa della Liberazione. Ora e sempre ...approfondimento 25: "La Repubblica festeggia sue radici". LIVE "Le cose non sono state come vogliono far credere" "Credo la facciano apposta, lo sanno che le cose non sono state ...... di cui ha parlato ad Auschwitz, giorni fa, il Capo dello Stato. Ecco perché si scrisse ... Forse per il proprio portato biografico, come ipotizza Flavia Perina ( La Stampa, 22): se è ...

25 aprile: Mattarella, la Costituzione è figlia della lotta antifascista - Politica Agenzia ANSA

Lettera della premier al Corriere: “È un momento di rinnovata concordia. Il fascismo Noi incompatibili con qualsiasi nostalgia” Da Del Noce a ...CUNEO (ITALPRESS) – “Il frutto del 25 aprile è la nostra Costituzione. Il 25 aprile è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo. E’ nata una democrazia forte e matura ne ...