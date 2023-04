25 aprile | Mattarella cita Calamandrei | ora e sempre Resistenza

... è iniziata al Teatro Torselli di Cuneo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, la celebrazione del 78/mo anniversario della Liberazione. In precedenza il Capo dello Stato ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, celebrando a Cuneo il 78/mo anniversario della Liberazione. "Su queste montagne, in queste valli, ricche di virtù di patriottismo ...Ci siamo alternati perché come sapete, oggi 25, per l'Italia è un giorno molto importante: è ... Insieme al Presidente della Repubblica Sergioe alle Alte Cariche dello Stato questa ...

25 Aprile, Mattarella: la Costituzione nacque dove caddero i partigiani | La Resistenza fu rivolta morale dei patrioti TGCOM

Di Marzio Breda Il presidente della Repubblica ricorda la Resistenza: non dimenticare chi difese gli ideali di libertà. L’elogio alle associazioni dei combattenti e d’arma. Oggi sarà in Piemonte… Legg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...