25 aprile | Mattarella autografa una copia della Costituzione ad una bambina

"Insieme al presidente della Repubblica Sergioe alle alte cariche dello Stato, questa mattina, ho solennemente testimoniato all'Altare della Patria l'impegno e il sacrificio per la ...In conclusione del suo intervento al Teatro Toselli di Cuneo, in occasione delle celebrazioni per il 25, il presidente della Repubblica Sergioha citato le parole della lapide posta sul palazzo comunale di Cuneo nel 1952. 'Come recita la lapide apposta al Municipio di questa città, ...252023 L'arrivo di tutte le massime cariche dello Stato al Vittoriano, a Roma, in occasione ... Sono giunti a piazza Venezia il presidente della Repubblica Sergio, la premier Giorgia ...

25 aprile: Mattarella, la Costituzione è figlia della lotta antifascista - Politica Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani”, ha detto il capo dello Stato ...