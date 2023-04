25 aprile | Mattarella all’Altare della Patria Le tappe dei politici

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) – Oggi, 252023, in occasione del 78° AnniversarioLiberazione, il presidenteRepubblica, Sergio, dopo aver reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto, si recherà a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves.sarà accompagnato dalla premier, Giorgia Meloni, e dai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. A Cuneo, il capo dello Stato deporrà una corona al MonumentoResistenza; si recherà, quindi, al Teatro Toselli per la cerimonia commemorativa del 78° AnniversarioLiberazione. Nel pomeriggiosi trasferirà a ...

25a Roma, strade chiuse e bus deviati: da Garbatella a Ostiense, dalle Terme di Caracalla a Casalbertone. La mappa LA VISITA Una missione, quella di, che dopo la deposizioni di una ...Il viaggio diverso il 25A lezione dasulla Resistenza: come ne ha parlato nel corso degli anni Una bussola morale da tenere a mente Sergioa Cuneo nei ...Alla vigilia del 25, il presidente della Repubblica Sergiolancia già un chiaro invito al ricordo di chi si sacrificò per la Liberazione del Paese. Lo fa lodando l'impegno delle ...

«Il 25 aprile è patrimonio di tutta l’Italia, la ricorrenza in cui si celebrano valori condivisi dall’intero Paese». Oggi, per la nona volta da quando ...(Adnkronos) – Oggi, 25 aprile 2023, in occasione del 78° Anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Al ...