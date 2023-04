25 aprile | Mattarella a Cuneo | Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura suonano ' Bella ciao'

ha poi voluto ricordare l'elenco delle località colpite nel Cuneese, elencandole una per una e omaggiando "la memoria delle vittime e le sofferenze degli abitanti", alle quali "la ...... per riscattare la libertà e la dignità", affermacitando Calamandrei. "Ora e sempre Resistenza". "Il frutto del 25è la nostra Costituzione". E' la festa "dell'identità italiana".... è iniziata al Teatro Torselli di Cuneo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, la celebrazione del 78/mo anniversario della Liberazione. In precedenza il Capo dello Stato ...

25 Aprile, Mattarella: la Costituzione nacque dove caddero i partigiani | La Resistenza fu rivolta morale dei patrioti TGCOM

Di Marzio Breda Il presidente della Repubblica ricorda la Resistenza: non dimenticare chi difese gli ideali di libertà. L’elogio alle associazioni dei combattenti e d’arma. Oggi sarà in Piemonte… Legg ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...