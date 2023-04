25 Aprile | Massimo Giannini sbrocca | ecco la prima pagina della Stampa | Guarda

(Di martedì 25 aprile 2023) Oggi, martedì 25, è la festaLiberazione. Una giornata di festa usata come una clava dalla sinistra contro il governo Meloni. La colpa dell'esecutivo? Essere guidato da Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, alle spalle una lunga tradizione di destra. Le polemiche che hanno anticipato la ricorrenza sono sotto gli occhi di tutti: violente, pretestuose, feroci. Un clima infame, insomma, un clima di guerriglia. Altro che Liberazione e la tanto agognata "pacificazione nazionale", tema sulla bocca di tutti i politici ma che poi, nei fatti, si traduce nel nulla. E a gettare benzina sul fuoco, ovviamente,La, il quotidiano diretto da, sempre più sbilanciato a sinistra e in modo sempre più barricadero, aggressivo. L'ultima conferma arriva dalla ...

Sfilano in tantissimi, a Genova, per la commemorazione del 25. Dopo la prima tappa al cimitero monumentale di Staglieno, dove sono state deposte corone di ...dell'Anpi di GenovaBisca , ...Ieri sera, lunedì 24, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell' Isola dei Famosi condotta da Ilary ... Marco Mazzoli e Paolo Noise - voto 8.5 Sembrano essersi integrati alcon ...Leggi Anche 25, le bufale del fascismo: pensioni, bonifiche, case, stipendi. Le cose buone ... come tutti i regimi "raccontati", ha come suonemico la realtà . Non tutti l'abbiamo ...

25 Aprile, Massimo Giannini sbrocca: ecco la prima pagina della Stampa Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2023 Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile. Ad accoglierlo il ministro ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...