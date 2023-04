25 aprile Maraio Psi | ' Meloni dica che Italia è Repubblica antifascista'

(Di martedì 25 aprile 2023) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Di fronte al revisionismo storico di questo Governo e al tentativo di dividere il Paese su una festa che è di tutti, bisogna riaffermare i valori della libertà e della democrazia che essa rappresenta. Valori che tutti devono riconoscere, a cominciare da chi presiede le Istituzioni di questo Paese”. Lo ha affermato il segretario del Psi Enzo, partecipando alla manifestazione del Percorso della Memoria in Campo del Ghetto Novo Orazioni ufficiali dell'Anpi a Venezia. “Chiediamo a Giorgia-ha aggiunto- di pronunciare una frase che per il Governo, che deve ancora fare i conti con le sue 'radici' e la sua storia, non sembra essere scontata: 'l'è una'. Se siamo tutti liberi è grazie al sacrificio versato da chi ha fatto la Resistenza e ...

25 aprile. Maraio (Psi), 'Meloni dica che Italia è Repubblica ... La Nuova Sardegna

