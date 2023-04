25 Aprile | l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria Meloni | destra incompatibile con nostalgie del fascismo Pd | reticente La Russa a Praga | “Ho reso omaggio al vostro patriota Jan Palach e andrò a Terezin”

Con'esecuzione dell'Inno nazionale da parte della banda dell'Aeronautica militare insieme al ... In precedenza il Capo dello Stato ha resoal Monumento della Resistenza, visitato in forma ..."Già negli anni scorsi abbiamo garantitoai monumenti, a tutti è stato consentito di parlare. Ora primo 25in cui il popolo ha scelto un governo di centrodestra tornano in auge le ...Ci siamo alternati perché come sapete, oggi 25, per'... renderò quindialle tante vittime della ferocia nazista ...

25 aprile, l'omaggio di Sergio Mattarella all'Altare della Patria RaiNews