25 aprile | l’arte dell’incontro

(Di martedì 25 aprile 2023) Quel giorno è arrivato, la sessantottesima ricorrenza dell’anniversario della liberazione del Paese dall’invasione nazista, il fatidico 25del 1945. Oggi è la festa di tutto il popolo italiano, che nel lungo periodo trascorso da allora a oggi, osservando quanto è successo anche a poca distanza dai confini nazionali, dovrebbe aver ben assimilato, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, l’importanza di due valori, la democrazia e la libertà. È il caso in cui uno più uno non fanno due, ma molto di più. Probabilmente, proprio in virtù del possesso di tale grande patrimonio ormai consolidato, gli italiani non riescono a inquadrare nella giusta luce quanto sta succedendo nel mondo. Circa due secoli orsono Karl Marx, nel compilare su commissione la prima credenziale del Partito Comunista, il Manifesto, esordi con la frase: “Un fantasma si aggira per l’Europa, il ...