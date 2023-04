25 aprile | Landini | “Sciogliere i partiti neofascisti varrebbe più di ogni dichiarazione”

(Di martedì 25 aprile 2023) “La storia non si cancella ma si ricorda, la nostra Carta vieta la costituzione difascisti. Lo abbiamo chiesto a Draghi, lo ripetiamo a questo governo, i movimenti e iche richiamano il fascismo vanno sciolti. Questopiù di, perché la Costituzione va applicata”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, ai margini del palco dell’Anpi a Porta San Paolo: “Consiglio dei Ministri il primo maggio? Spero si ricordino del lavoro tutto l’anno. Pensare una volta all’anno al mondo del lavoro e poi fare dei danni non significa pensare al lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

All'iniziativa per il 25ci sono le sezioni dell'Anpi locali in rappresentanza dei diversi ... ha invece ricordato il segretario generale della Cigil Maurizio... la sua cultura, le sue pratiche' ha detto il segretario della Cgil, Maurizioparlando dal ... che ha partecipato alla cerimonia alle Fosse Ardeatine, ha affermato che 'Il 25si celebra ...... dovremmo celebrare i valori del 25ogni giorno, per ricordare i valori antifascisti della ... Maurizio, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. 'La scelta del Governo di tenere un ...

Sarà perché si tratta del primo 25 aprile con un governo di destra in Italia. Saranno state le dichiarazioni di La Russa sull'assenza di riferimenti antifascisti nella Costituzione. La certezza è che ...Home Adn Kronos 25 aprile, a Roma corteo Anpi. La partigiana Iole: “Continuate a lottare” Sono circa 10mila i manifestanti al corteo organizzato dall’Anpi a Roma in occasione del 78esimo anniversario ...