25 Aprile | Landini Cgil | Storia non si cambia | serve far vivere la Costituzione nata da Resistenza

Roma, 252023 "La storia non si cambia. È che in Italia c'è stata una lotta di resistenza contro ... le parole del Segretario Nazionale della CGIL, Maurizio, a margine della visita al ...... Roberto Gualtieri e il segretario della Cgil Maurizio. La Comunità ebraica sarà a Porta ... A Salerno verrà inaugurata piazza "25". A Palermo e Catania sono previsti cortei a cui ...... interverranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , e il segretario della Cgil, Maurizio... al museo storico della Liberazione come da lui dichiarato: 'Quest'anno per il 25sarò in ...

Landini: «25 aprile, la storia non si cambia» Collettiva.it

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2023 “La storia non si cambia. È che in Italia c’è stata una lotta di resistenza contro nazismo e fascismo.Durante l'episodio del 26 aprile de il Paradiso delle signore, Marcello e Umberto si aiutano a vicenda, Roberto si mette da parte con Marco ...